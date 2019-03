Facebook

Nachhaltige Unternehmer kreieren abbaubare Materialien © Messe Frankfurt/Neonyt Kraftwerk Berlin

In vielerlei Hinsicht ist es fünf vor zwölf. Der Trend einer Wegwerfgesellschaft, in der der übermäßige Konsum zum Standard gehört, hat sich in den letzten Jahren nicht nur negativ auf die Umwelt ausgewirkt, sondern auch die Wertschätzung gegenüber wertvollen Ressourcen beeinflusst.