New York Fashion Week: Gigi Hadid in Tom Ford © (c) APA/AFP/JOHANNES EISELE (JOHANNES EISELE)

Dass die 90er modisch gesehen auch ihre richtig guten Seiten hatten, zeigte sich bei der New York Fashion Week. Tom Ford hob seine Linie in die Jetztzeit, beließ es aber bei der eleganten Sexiness, mit der er in den 90ern für Furore sorgte. Sein roter Samtanzug erlebte ein Comeback - diesmal gezeigt von Supermodel Gigi Hadid.

Palm Angels

Ein bisschen aus den 90ern fließt auch in die Kollektion des Labels Palm Angel ein. Erstmals mnit einer Show in New York war Francesco Ragazzi. Derzeit hält der Insagram-Star bei 408.000 Instagram-Followern und es werden täglich mehr. Social Media macht eben auch Designer.

Marc Jacobs

Den großen Auftritt zelebrierte Marc Jacobs bei der New York Fashion Week. Schwarz wie die Nacht war es zu Beginn seiner Show, dann tauchten Models wie Nachtfalter aus der Dunkelheit auf. Babydolls, zeitlose Schnitte bei den Mänteln, Puffärmel, Federn, Rüschen - von Drama bis einfach schick - Popkultur pur.

Michael Kors

Die 70er haben sich Michael Kors mit Sicherheit intensiv ins Gedächtnis eingebrannt. Fake-Fur, Ledermäntel, prägende Details wie große Knöpfe, Lurex, Patchwork, ein bisschen Hippie - eine Kollektion, der man ansieht, dass ihr Schöpfer viel Spaß damit hatte.

Nächster Termin Weiter geht's mit der London Fashion Week:

15.-19. Februar 2019