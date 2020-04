Kleine Zeitung +

Bundesinnungsmeister im Interview "Der Friseur wird in Zukunft immer wichtiger werden"

Mit welchen Herausforderungen die Berufsgruppe mit den Scherenhänden zu kämpfen hat, die wir an eine der sensibelsten Stellen unseres Körpers lassen. Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder über das Handwerk, das in Zeiten der Digitalisierung erst recht an Wert gewinnt.