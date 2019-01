Facebook

Pferdeschwanz und Co. sind auch in diesem Jahr wieder die Trendfrisuren. Doch wie kann man die Haare zusammenbinden ohne die Mähne dabei in Mitleidenschaft zu ziehen?

Beim Haargummi gilt:

Je dünner und gummiger, desto schlechter ist es für die Haare. Schonender sind Spiral-Haargummis, denn diese verhindern die den Haarbruch. Bei Anlässen, bei denen das Spiral-Haargummi zu sichtbar ist, darf man natürlich auf die klassischen Gummibänder zurückgreifen, die leichter versteckt werden können und auch mehr Halt bieten. Hier sollte man jedoch auf Haarbänder ohne Metallsteg zurückgreifen.

So gelingt der perfekte Pferdeschwanz:

Er gehört zu den beliebtesten Frisuren 2019. So geht’s: Haare ganz eng und fest mit einem starken Haargummi ganz oben zu einem Pferdeschwanz binden. Für den Sleek Look (sehr glatt) den Zopf in der Hand halten und Haare so lange bürsten bis sie komplett glatt sind. Damit der Ponytail straff sitzt am besten den Zopf mit der einen Hand festhalten und mit der anderen das Haargummi über den Zopf ziehen und ihn fixieren.

