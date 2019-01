Kleidung ist mehr als nur sein Steckenpferd: Bernhard Roetzel ist einer der renommiertesten Experten für Männermode. Ein Gespräch über Stil, den modernen Gentleman und was in keinem Kasten fehlen sollte.

Defilee von Fendi bei der Fashionweek in Mailand © APA/AFP/ANDREAS SOLARO (ANDREAS SOLARO)

Herr Roetzel, Sie sind Stammgast auf der Pitti Uomo, der weltgrößten Messe in Sachen Herrenmode, welche Trends sind für den Herbst/Winter 2019/2020 zu erwarten?

BERNHARD ROETZEL: Bei den geschneiderten Sachen gibt es ein großes Comeback der klassischen Designs. Bei Sakkos etwa Hahnentritt, Fischgrät, große Muster und schwere, griffige Stoffe wie etwa Tweed. Es gibt sogar ein Comeback des kompletten Tweedanzugs. Bei den Farben gibt es in diesem Bereich viel Sandton, viel Braun wie etwa Milchkaffeebraun, Cappuccinobraun oder Schokoladenbraun. Auch der Mantel ist nach wie vor ein Riesenthema. Mäntel in allen Varianten, in allen klassischen Formen.



Seit Jahren nimmt die Sportswear auch im Alltag zu, welche Entwicklungen gibt es hier?

BERNHARD ROETZEL: Bei der Sportswear wird weiterhin Funktionalität mit klassischen Materialien interpretiert, also nicht mehr nur der Outdoorlook mit Synthetikstoffen und Goretex, sondern eine klassische Interpretation im Sinne englischer oder amerikanischer Jagdbekleidung aus den 40er- und 50er-Jahren.

