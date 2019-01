Facebook

Backstage werden die Models auf die Show vorbereitet © Simone Rendl

Wenn im Berliner E-Werk während der Fashion Week die Musik angeht und die Models grazil über den Laufsteg schreiten, um die Mode der Saison zu präsentieren, sieht der Ablauf entspannt und durchgeplant aus.

Hinter den Kulissen regiert auf der Fashion Week allerdings die Hektik. Ein bis zwei Stunden bleiben den Designern und ihrer Crew zwischen den einzelnen Shows auf der Berliner Fashion Week meist, um alle Schalter an die richtige Position zu rücken.

Junges Team

Auch das Team um die steirische Designerin Lena Hoschek hat in den Stunden vor der Show alle Hände voll zu tun. PR-Agentin Sella Vargün koordiniert den Ablauf. Das junge Team rund um Hoschek ist bereits dabei, die einzelnen Kleidungsstücke der neuen Kollektion mit dem Kleiderdampfer zu bearbeiten und etwaige Falten zu glätten. "Das gehört so, das Hemd darf nicht bedampft werden", ruft ein Teammitglied durch den Raum und hängt das blaue Hemd wieder auf die Kleiderstange.

Die empfindlichen Stoffe werden mit dem Kleiderdampfer geglättet Foto © Simone Rendl

Auf Tafeln sind die einzelnen Looks der Models zu sehen, fein säuberlich beschriftet mit dem Namen und einer Kurzbeschreibung der einzelnen Kleidungsstücke. Jedes Outfit muss später an einem bestimmten Platz zu finden sein, denn während der Show haben die Models, die im Durchschnitt drei Mal den Look wechseln, keine Zeit zu suchen. Hoschek geht mit ihrem Team den Ablauf noch einmal durch, ehe sie die jungen Frauen ihre Arbeit machen lässt.

Wenig Platz

Während Hoschek Interviews gibt, wird hinter den Kulissen weiterhin fleißig gewerkelt. Inzwischen haben die Models backstage vor großen Spiegeln Platz genommen und werden vom Styling-Team für die Show vorbereitet. Eng ist es in dem kleinen Raum, in dem sich nicht nur das Designer-Team, sondern auch einige ausgewählte Gäste tummeln.

Mit stark akzentuierten, roten Lippen sollen die Outfits einiger Models unterstrichen werden. Trotz der spürbaren Hektik in der Styling-Lounge der Models bleiben die jungen Frauen entspannt. Angeregt unterhalten sie sich mit ihren Stylisten, die sich von dem um sie herum herrschenden Rummel nicht beirren lassen. Gegenseitig unterstützen sich die Makeup-Artistinnen bei der Kreation des perfekten Look: "Findest du, ich sollte hier rechts mit dem Lipliner ihre noch ein wenig auffüllen?" "Ja, versuch mal rechts noch ein wenig Volumen zu erzeugen. In der E-Werk-Halle kümmert sich der Rest des Teams währenddessen um die Verteilung der Sitzkarten und der Goodie-Bags. Alles hat seinen Platz.

Laufstegtraining

Auch Laufstegtraining steht kurz vor Beginn der Show noch auf dem Plan, denn jeder der Models muss wissen, wie die Choreographie abläuft. Der erste Durchgang geht schief, das Model läuft los, bevor der Gesang einsetzt. "Warte bite auf den Einsatz", ruft Hoschek ihr vom anderen Ende der Halle zu. "Noch einmal auf Anfang. Alle müssen sich konzentrieren."

Der Boden muss halten: Während der Vorbereitungen darf niemand den Laufsteg betreten Foto © Simone Rendl

Nachdem der Teppich ordnungsgemäß auf Rutschgefahr überprüft wurde, entspannt sich die steirische Designerin ein bisschen, nicht mehr lange bis der sprichwörtliche Vorhang aufgeht und der steirische Modeexport seine neuesten Kreationen präsentiert.

Die Musik setzt ein, das Licht im E-Werk geht aus. Die Show beginnt.