Rassismusvorwurf: Nach einem Instagram-Video kam Dolce&Gabbana in China schwer in Bedrängnis. Jetzt entschuldigen sich die Designer.

"Wir lieben Chinas Kultur" - lässt nun D&G wissen © APA

Das italienische Modehaus Dolce&Gabbana, das sich in China nach einem Spot auf Instagram mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sieht, hat sich bei den Chinesen entschuldigt. In einem Video betonten die Designer Stefano Gabbana und Domenico Dolce ihre Liebe und ihren Respekt für die chinesische Kultur.

"Wir entschuldigen uns für das Missverständnis. Wir sind verrückt nach China und haben das Land viel bereist. Wir lieben Chinas Kultur", heißt es im Video, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Die beiden Designer formulierten am Ende des Videos das Wort "Entschuldigung" in mandarinischer Sprache.

Mehrere Online-Plattformen in China - wie Tmall, JD.com und Suning - hatten als Reaktion auf den als beleidigend bewerteten Spot, in dem Asiatinnen versuchen, Pizza, Spaghetti und Baguette mit Stäbchen zu essen, Produkte der Mailänder Firma aus dem Angebot genommen.

Das umstrittene Video:



Dolce&Gabbana sagten am Mittwoch kurzfristig eine Modeschau in China ab. Das Modehaus entschuldigte sich und wies zugleich darauf hin, dass die Instagram-Konten der Firma und von Stefano Gabbana, der sich in einem Chat abfällig über China geäußert haben soll, gehackt worden seien.

