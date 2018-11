Ballsaison Ballgäste geben im Schnitt 280 Euro aus

Facebook

© Jürgen Fuchs

Mit Beginn der Faschingszeit am Sonntag startet auch wieder die Ballsaison. Und heuer ist die Saison deutlich länger als im Vorjahr. Sie wird traditionell zu Faschingsbeginn am 11. November eröffnet und dauert bis Faschingsdienstag, der 2019 auf den 5. März fällt. Laut einer Umfrage, die die KMU Forschung Austria durchführte, planen die Gäste pro Besuch durchschnittlich 280 Euro springen zu lassen. Davon werden 180 Euro für die Eintrittskarten sowie Speisen und Getränke am Ball ausgegeben. Für Garderobe, Schuhe, Accessoires, Schmuck und Tanzkurs werden 55 Euro budgetiert und 45 Euro entfallen auf Ausgaben direkt vor dem Ballbesuch - etwa für Taxifahrten, Friseurbesuch, Kosmetik und Abendessen.

Legen großen Wert auf Etikette

Viel Wert legen die Ballbesucher laut der Umfrage auf die Etikette. Höflichkeit und vor allem das Einhalten der Bekleidungsvorschriften sind ihnen wichtig.

Im Trend liegen in diesem Jahr Ballkleider in Edelsteinfarben, also in Rubinrot, Smaragdgrün oder Saphirblau. Dazu werden kunstvolle, opulente Frisuren getragen. Auch bei den Herren tut sich etwas. Die Männer werden mutiger. Zwar werden nach wie vor Smoking bzw. Frack in Schwarz getragen, dabei werde aber häufiger mit den Materialen gespielt. Leichte Brokate oder Einsätze mit Lurexfäden sorgen für Glanz.