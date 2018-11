In den 2000er Jahren gehörten die löchrigen Plastikschuhe namens "Crocs" in den Haushalt jedes Otto Normalverbrauchers. Irgendwann wurden die Latschen zur Stilsünde degradiert. Wieso der Kunststoff-Schuh jetzt wieder zum Verkaufsschlager wurde.

Innerhalb von zehn Minuten ausverkauft: die neuen Crocs von Rapper Post Malone © Crocs

Sie müssen jetzt ganz stark sein: Der Schuhhersteller "Crocs" ist wieder zurück. Durch eine Kollaboration mit dem US-amerikanischen Rapper Post Malone erlangte die Marke in den letzten Tagen einen regelrechten Aufschwung. Der Grund: Unter dem Motto “Come As You Are” durfte der

weltberühmte Musiker selbst Hand anlegen und seinen eigenen Schuh designen. Herausgekommen sind weiße Schlapfen mit gelbem Teufel-Aufdruck. Umgerechnet 50 Euro kosteten die Schuhe und waren innerhalb von zehn Minuten weltweit ausverkauft.



Ganz ehrlich: Damit hat wohl niemand gerechnet.





Weiße Schlapfen mit gelbem Teufel-Aufdruck. Außerdem gibt es sechs Anstecker mit Post-Malone-Motiven Foto © Crocs