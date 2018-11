Modetrend Browista Alma Milcic: "Augenbrauen sind der Rahmen des Gesichts"

Facebook

© Juergen Fuchs

Vom Makel zum Alleinstellungsmerkmal. Alma Milcic hat alle Phasen des klassischen Hollywoodfilmschemas durch. „Augenbrauen beschäftigen mich seit meiner Kindheit, weil ich einfach schon immer sehr dicke und buschige Augenbrauen hatte. Und ich habe darunter gelitten“, erzählt die „Browista“, wie die Brauen-Stylistinnen nun im Fachjargon genannt werden, in ihrem im Juni eröffneten Shop in der Wiener Plankengasse. Drei Plätze stehen in dem kleinen, dafür umso gemütlicheren Ladenlokal für all jene bereit, die der Wahrheit ins Auge sehen wollen. Seien es Wimpern, die zu kurz oder zu gerade geraten sind, Augenbrauen, die zu stark gezupft wurden oder zu natürlich und buschig ausfallen - das Team rund um Alma Milcic weiß Rat. „Ich habe mir damals in meiner Lehrzeit einen Termin beim Kosmetiker geleistet und es war der absolute Horror. Ich war enttäuscht, weil er die Hälfte weggezupft hat und ich nicht mehr wie ich ausgesehen habe“, erzählt Alma Milcic.

