Meghan und Harry bei ihrer Ankunft auf Tonga © APA/AFP/PETER PARKS (PETER PARKS)

Den Menschen auf Tonga dürfte es wohl ziemlich egal gewesen sein, sie freuten sich über ihre Anwesenheit, aber für echte und selbsternannte Stilexperten gilt es wohl als Modefauxpas: Unterhalb des roten Kleides von Herzogin Meghan blitze das Preisschild des Kleides hervor. Die Firma (das Kleid kostet rund 400 Euro) wird sich freuen, seit Jahren erfreuen sich die Royals als modische Impulsgeber. Ob Herzogin Kate oder die Kinder George und Charlotte - viele Kleidungsstücke gleicher oder ähnlicher Machart sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Auffallend ist auch, dass die junge Garde der britischen Royals auf junge, eher günstigere Kleidung zurückgreifen. Nicht selten erfahren junge Labels durch Kate und Meghan einen willkommenen Aufmerksamkeitsschub. Gerade Meghan ist bekannt dafür, dass sie Kleidung von der Stange mit Designer-Mode kombiniert. Ihre Kombination auf Tonga wurde durch Manolo-Blahnik-Schuhe und Dior-Clutch vervollständigt.

Am Freitag werden Harry und Meghan zum Abschluss der Invictus Games in Sydney - einer Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten - nach Australien zurückkehren. Am Sonntag geht es weiter nach Neuseeland. Am 1. November will das Paar nach England zurückfliegen.

Der Preiszettel blitzte unter Meghans Kleid hervor Foto © (c) AP (Dominic Lipinski)

Echt royal: Meghans Stil Mit dem Trenchcoat am Strand . . . (c) APA/AFP/POOL/JULIAN SMITH (JULIAN SMITH) . . . mit einem verspielten Kleid bei einem offiziellen Termin. (c) APA/AFP/POOL/PETER PARKS (PETER PARKS) . . . ganz in Schwarz an der Seite ihres uniformierten Mannes. (c) APA/AFP/SAEED KHAN (SAEED KHAN) . . . oder etwas sportlicher im Blazer. (c) APA/AFP/INVICTUS GAMES/NICK DIMBLEBY (NICK DIMBLEBY) . . . ebenfalls sportlich beim Bootstrip. (c) APA/AFP/POOL/BRENDAN ESPOSITO (BRENDAN ESPOSITO) . . . im luftigen Spagettiträgerkleid. (c) APA/AFP/POOL/DARREN ENGLAND (DARREN ENGLAND) . . . in einem wunderschönen Blauton - mit ersten Rundungen. (c) AP (Ian Vogler) . . . klassisch in Weiß. (c) AP (Ian Vogler) . . . auch dunkles Blau steht Meghan überaus gut. (c) AP (Dominic Lipinski) 1/9