Enkelin der Queen Hochzeit von Eugenie: Dieser Rückenausschnitt war kein Zufall

© APA/AFP/POOL/TOBY MELVILLE

Der tief ausgeschnittene Rückenteil erzählte eine ganz persönliche Geschichte. Prinzessin Eugenie leidet an der so genannten Skoliose. Hierbei handelt es sich um eine Verkrümmung der Wirbelsäule, die sie bereits in jungen Jahren operieren lassen musste. Seither zieht sich eine lange Narbe über ihren Rücken. Das Kleid wurde übrigens vom Londoner Designer-Gespann Peter Pilotto und Christopher De Vos entworfen.

Windsor: Royale Hochzeit: Prinzessin Eugenie hat geheiratet Mit Prinzessin Eugenie (28) hat wieder ein Enkelkind der Queen in diesem Jahr geheiratet. Eugenie hat ihrem langjährigem Freund Jack Brooksbank (32) in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor das Jawort geben. (c) APA/AFP/POOL/ALASTAIR GRANT (ALASTAIR GRANT Alastair Grant ALASTAIR GRANT Alastair Grant) Die letzten Meter: Brautvater Prinz Andrew mit seiner Tochter. (c) AP (Toby Melville) Die letzten Meter auf dem Weg zum Altar. (c) APA/AFP/POOL/DANNY LAWSON (DANNY LAWSON) Auch Prinz George, Sohn von Prinz William und Kate, Duchess of Cambridge, war bei den Blumenkindern mit dabei und ... (c) APA/AFP/POOL/YUI MOK (Yui Mok YUI MOK Yui Mok YUI MOK) .. und natürlich auch seine Schwester Prinzessin Charlotte. (c) AP (Alastair Grant) Jack Brooksbank (29), der aus wohlhabender Familie stammt, arbeitete in Bars und war auch Manager einer Nobel-Disco in London. (c) APA/AFP/POOL/JONATHAN BRADY (JONATHAN BRADY) Wobei seine Großmutter nicht ganz so charmant über ihn spricht: Die 91-Jährige sagte der "Daily Mail", ihr Enkel sei charmant und gutherzig, "aber nicht der Intelligenteste". (c) AP (Yui Mok) Kennengelernt haben sich die beiden in einem Skigebiet in der Schweiz. Ihre Liebe überstand auch eine Fernbeziehung, denn Eugenie lebte zwischenzeitlich in New York. (c) AP (Danny Lawson) Heute arbeitet die Kunstexpertin wieder in England und hat Schirmherrschaften vor allem für Organisationen im Gesundheitsbereich übernommen. (c) AP (Danny Lawson) "Jack ist ein absolut außergewöhnlicher junger Mann", lobte Brautvater Prinz Andrew seinen künftigen Schwiegersohn in einem BBC-Interview. (c) AP (Jonathan Brady) Auch Prinz Philip, der offiziell schon im Ruhestand ist, hat an der Hochzeit teilgenommen. (c) AP (Owen Humphreys) Klicken Sie sich durch die weiteren Bilder! (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (Andrew Matthews ANDREW MATTHEWS Andrew Matthews ANDREW MATTHEWS) (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (ANDREW MATTHEWS) (c) APA/AFP/POOL/ANDREW MATTHEWS (Andrew Matthews ANDREW MATTHEWS Andrew Matthews ANDREW MATTHEWS) (c) AP (Gareth Fuller) 1/15