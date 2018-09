Downpass 2017: Die neue Version des Downpass schliesst Lebendrupf und Stopfmast explizit aus. Das ist eine erfreuliche Verbesserung gegenüber den bisherigen Richtlinien.

RDS: Der Responsible Down Standard ist einer der besten Standards, die es derzeit im Bereich des Tierschutzes und der Rückverfolgbarkeit von Daunen gibt. Er schließt Lebendrupf und Stopfmast komplett aus. Die Prüfungen des RDS finden jährlich und unangekündigt statt. Jede Daunen-Charge wird zertifiziert und jeder Betrieb, aus dem RDS-geprüfte Daunen stammen, auditiert. Elternbetriebe (das sind Betriebe, in denen die Tiere leben, die für die Nachzucht verwendet werden) können auf Wunsch von Firmen durch ein optionales Modul abgedeckt werden. Zudem finden auch bei den Waschanlagen, Lagern und Verarbeitern Kontrollen statt, um eine Rückverfolgbarkeit bis zum Endprodukt garantieren zu können. Der RDS wird derzeit von mehr als 140 Marken aus der Outdoor-, Mode- und Sportbranche umgesetzt.

EDFA: Der EDFA-Kodex besagt zwar, dass sich seine Mitglieder von Lebendrupf distanzieren, allerdings sind weder der Mauserrupf (der genauso grausam wie das Lebendrupfen sein kann) noch die Zwangsfütterung der Tiere verboten. Aus der Sicht von "Vier Pfoten" handelt es sich dabei um keinen Tierschutzstandard.

Traumpass: Der Traumpass-Standard garantiert eine hohe Qualität der Daunen – allerdings sagt er nichts über die Herkunft aus! Traumpass überprüft zwar, dass die Daunen nicht von lebenden Tieren stammen – doch heißt das nicht automatisch, dass die Gänse und Enten im Laufe ihres Lebens von Lebendrupf und Zwangsernährung verschont geblieben sind. Der Traumpass prüft zudem nur Dokumente, Besuche im Betrieb finden nicht statt.

IDFL: Es ist nicht immer klar, wie stark die Audits des International Down and Feather Laboratory sind. IDFL macht das, was der Kunde will. Informationen über die Strenge der Audits sind nicht öffentlich zugänglich. In der Regel handelt es bei den Audits nur um die Prüfung von Dokumenten. Stopfmast ist meist nicht ausgeschlossen. Audits werden oft durchgeführt um zu belegen, dass der EDFA-Codex (Kodex der European Down and Feather Association) eingehalten wird. Verlangen Kunden, dass Mastbetriebe im Audit inkludiert werden, wird meist nur eine kleine Stichprobe von Betrieben in der Nähe des Schlachthauses besucht.