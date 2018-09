Leute & Style Rihanna mit Brille von steirischem Label bei New York Fashion Week

Facebook

Sie sind bekannt für ihr markanten Modelle. Kein Wunder also, dass Sängerin Rihanna bei ihrer gestrigen Fashionshow bei der New Yorker Modewoche zu einem Modell des oststeirischen Brillenherstellers "Andy Wolf" aus Hartberg griff.

Sie entschied sich für ein Cat-Eye-Modell, das mit Swarovski-Steinen veredelt wurde.

Erst im Mai zeigte sich auch Schauspielerin Cate Blanchett bei den Filmfestspielen in Cannes in einem Modell des Brillenherstellers. Blanchett wählte ein Stück in Nude und Rosegold zu ihrem blassrosaroten Hosenanzug.



