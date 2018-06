Zwei Wissenschaftler haben herausgefunden, was Augenbrauen über unsere Persönlichkeit verraten.

Augenbrauen schützen Augen vor Schweiß, Staub und Nässe © (c) Svetlana Fedoseeva - stock.adobe.com

Die Augenbrauen dienen dazu, die Augen vor Schweiß, Nässe, Staub oder anderen Fremdkörpern zu schützen und unterstützen somit die Funktion der Wimpern. So viel zur Funktion von Augenbrauen. Doch der behaarte Streifen über den Augenhöhlen sagt auch etwas über die Persönlichkeit aus, wie jetzt eine Studie zeigt, die Miranda Giacomin und Nicholas Rule von der Universität Toronto durchgeführt haben. Demnach weisen Menschen mit dicken und gut gepflegten Augenbrauen narzisstische Persönlichkeitszüge, wie der Kurier schreibt.

Gesichtserkennung

Für ihre Untersuchungen ließen die beiden Wissenschaftler zuerst einen Narzissmus-Test machen und fotografierten anschließend ihre Gesichter. Die Fotos wurden dann zugeschnitten, damit eine zweite Teilnehmer-Grupper ausschließlich die Augenbrauen bewerten konnte. Die Bewertun erfolgte nach Pflege, also wie gut die Brauen gezupft waren, nach Unverwechselbarkeit, also nach Dichte und Dicke und nach Feminität.

Das Ergebnis: Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitszügen haben besonders dichte und gepflegte Augenbrauen. Um optisch unverwechselbar und wiedererkennbar zu sein, kümmern sie sich also besonders um ihre Augenbrauen. "Augenbrauen erleichtern die Gesichtserkennung", so Giacomin im Gespräch mit The Independent. "Narzissten pflegen ihre ausgeprägten, breiten und dichten um den Wiedererkennungswert zu erhöhen."