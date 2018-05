Facebook

© AP

Am Samstag wurde das große Geheimnis endlich gelüftet. Meghan Markle trat in einer Robe der Givenchy-Chefdesignerin Claire Waight Keller vor den Traualter. Während die einen entzückt den Atem anhielten, meckerten die anderen gleich los. Das Kleid sei zu schlicht, zu fad und auch zu weit. Unter den Kritikern ist unter anderem Sängerin Katy Perry, die in einer TV-Show sagte: "Ich hätte noch ein Fitting gemacht.



Aber machen Sie sich doch einfach selbst noch einmal ein Bild:

Royale Hochzeit: Meghans Kleid: Sie glänzte in Givenchy Schlicht, weiß und mit langem Schleier: Das Geheimnis um Meghans Brautkleid lüftete der Palast kurz vor der Zeremonie. AP Das Kleid wurde von der britischen Designerin Clare Waight Keller aus dem Hause Givenchy in enger Zusammenarbeit mit der Braut entworfen. AP Ein Auftritt voller schlichter Eleganz - die schmalen Dreiviertel-Ärmel sorgen für eine raffinierte Zeitlosigkeit. AP Der fünf Meter lange Schleier aus Seiden-Tüll wurde so entworfen, dass er die unverwechselbare Flora jedes Commonwealth-Landes in einer spektakulären Blütenkomposition vereint. AP Der Fokus des Kleides liegt auf dem grafischen, offenen Bateau-Ausschnitt, der die Schultern elegant umrahmt und die schlanke skulptierte Taille betont. AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AFP AFP AFP AFP AFP AFP 1/28

