Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zurück in die 90er © KK

Stil ist ein dehnbarer Begriff. Der beste Beweis: die Radlerhose. „Katastrophe“ oder „bizarr“, so lautete die Meinung nach Demi Moores Oscar-Auftritt 1989. Und das, obwohl die Radlerhose gerade einen modischen Etappensieg feierte. Die Schauspielerin posierte in einer Robe, die sich aus Radlerhose und floraler Schleppe zusammensetzte. Da konnte sie nicht einmal mehr damals Noch-Ehemann Bruce Willis in „Stirb Langsam“-Manier rausboxen. Mittlerweile ist Gras über die Sache gewachsen - dachten wir. Sag niemals Knie.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.