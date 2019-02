Facebook

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Herrn Lagerfeld? Sie haben einmal erwähnt, dass er einen gerne mit ungewöhnlichen Vorschlägen „überfällt“.

Man ist nie sicher, aber es ist eine tolle Unsicherheit, weil sie unwahrscheinlich kreativ und inspirierend ist und nie negativ oder überfallsartig. Er ist sehr respektvoll dem gegenüber, was wir als Unternehmen leisten müssen, schafft es aber auch immer, kreativ fordernd zu sein. Das heißt, er als Kreativdirektor des Unternehmens hat den gesamten Kreativfreiraum. Und ich übernehme die Verantwortung für das Geschäft. Dadurch, dass wir uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, wie wir das machen, respektieren wir trotzdem die Arbeit des anderen. Er interessiert sich aber für alles. Zum Beispiel für den Store in Wien. Wie sieht er aus? Sieht er so gut aus wie auf den Bildern? Wir sind ständig in Kontakt. Er hat ein sehr genuines Interesse an dem, was wir machen.

