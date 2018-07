Sie war Vivienne Westwoods Schülerin: die Grazer Designerin Lena Hoschek ist auch heuer wieder in Berlin vertreten.

Es begann alles in einem kleinen Laden in der Grazer Sporgasse. Dort gründete Lena Hoschek mit 24 Jahren ihr eigenes Label, das für traditionelle, aber kecke Stücke steht und kurz und knapp ihren Namen trägt. Hoschek verknüpft Tradition mit frischen Einflüssen. Sie bewies als eine der ersten, dass sich Tracht und Tattoo nicht im Wege stehen und dass in Dirndln echte Frauen mit Ecken, Kanten, aber auch Rundungen stecken. Diese Einstellung machte ihr den Weg auf die internationalen Laufstege frei.

G7 Grazer des Jahres 2011: LENA HOSCHEK Foto © (c) KANIZAJ Marija-M.

Aber nicht nur in Sachen Kleidung kennt sich die Grazerin aus, sie designt mittlerweile auch Sonnenbrillen, Parfum, Schuhe, Kindermode und Bettwäsche. Vielen dürfte sie auch aus einem TV-Werbespot für eine Drogeriemarktkette ein Begriff sein.

