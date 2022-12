Was macht glücklich? Der deutsche Glücksforscher Karlheinz Ruckriegel von der Technischen Hochschule Nürnberg definierte das in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung einmal so: "Bei der Frage, was einen glücklich macht, sind bestimmte Glücksfaktoren entscheidend. Zentral dabei ist, dass man sich anderen gegenüber so verhält, wie man selbst möchte, dass sich andere mir gegenüber verhalten. Das ist die goldene Regel in der Ethik, das findet sich schon in der Bibel und das findet sich bei Kant." Am 5. Dezember ist der internationales Tag des Ehrenamtes. Seit kurzem ist die steirische Caritas Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler auch Vizepräsidentin der Caritas Österreich. Wir haben im aktuellen "fair&female"-Podcast mit ihr über die Superkraft des Helfens gesprochen.

Ein nettes Wort oder eine kleine Spende - Helfen hat viele Ausprägungen. Wir haben mit Caritas Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler über die Kraft des Engagements gesprochen. © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)