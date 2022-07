Die Frage lautet: Wie schafft man es, ein ethisch nachhaltiges und trotzdem erfolgreiches Unternehmen zu führen?". Die Antwort gibt Cornelia Diesenreiter in der aktuellen Folge des "fair&female"-Podcasts, der auch Teil unserer Sommerserie "Nur Mut! Das Leben neu denken" ist. Die 35-jährige Oberösterreicherin hat mit ihrem Startup "Unverschwendet" 2016 begonnen, Obst und Gemüse vor dem Müll zu retten und mit dieser Idee kämpft sie nicht nur gegen die enormen Überschüsse in der Lebensmittelindustrie an, sondern hat zudem ein wachsendes und profitables Unternehmen aufgebaut. Klingt einfach. Ist es aber nicht.

Warum nicht einmal eine simple Marillenmarmelade völlig nachhaltig produziert werden kann, wie wir alle mit dem beliebten "Herumdrücken" auf Obst und Gemüse im Supermarkt die Lebenszeit dieser Produkte enorm minimieren und warum man bei aller offensichtlichen Imperfektion trotzdem nicht aufhören darf, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, erzählt die Oberösterreicherin in dieser Episode.

Und zu Beginn schildert sie auch noch ihr gescheitertes Experiment, das sie versuchte: nämlich die Idee, komplett autark leben zu wollen.