Fast schon legendär war sein Rap-Up mit der genervten Aussage von Lukas Resetarits zu Beginn der Covid-Krise. "Es is eh scho wurscht" meinte dieser in der ZIB2 auf die Frage, ob der Rücktritt Ulrike Lunaceks der Kulturbranche schaden würde. Der Rap-Up des österreichischen Rappers "Scheibsta" wurde daraufhin zum geheimen Sommerhit mit einer Kernaussage, die in diesen Monaten viele mitfühlen konnten.

Das musikalisch und künstlerisch Besondere an diesem und noch vielen anderen Rap-Ups von "Scheibsta" aber war und ist: Er schafft es tatsächlich, innerhalb weniger Stunden einen Song zu texten, zu produzieren und bei FM4 auf Sendung zu bringen. Und zwar um 6 Uhr morgends und ohne Vorbereitung.

Wir sprechen also in dieser Episode mit Scheibsta (aka Philipp Scheiblbrandner) über Kreativität und stellen die Frage, wann die schlauen und schnellen Programme namens künstliche Intelligenz solch eine kreative Höchstleistung in den Schatten stellen werden. Ach ja: Wir hören, neben ein paar Rap-Ups, auch noch in den "neuen" Song von "Nirvana" rein. Das ist gruselig!