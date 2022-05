"Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Naja, der Kollege hatte halt schon ein sehr enges T-Shirt an, da muss er sich jetzt echt nicht wundern!" Das ist der Text eines - von vielen - sehr lustigen Instagram- und TikTok-Videos von Julia Brandner. Die 26-jährige Steirerin ist aktuell eines der interessantesten Comedy-Talente Österreichs und das Internet feiert sie schon jetzt ganz heftig. Unter wirdnichtstattfinden kann man herzhaft lachen, wenn Julia die Rollen verdreht und damit gesellschaftspolitische Kritik irgendwie leichter verdaulich macht. Warum Humor? "Naja, ich denke, wir haben es jetzt lange Zeit ohne Humor versucht und waren damit nicht erfolgreich, also deshalb." Doch ihre feine Klinge trifft nicht nur die berühmten "alten, weißen Männer", sondern sie teilt auch kräftig bei den "politisch Korrekten" aus - ihr Spott wird also fair verteilt. Reinhören lohnt sich also!

Aktuell ist sie gerade mit ihrem Programm "Wird doch stattfinden" in Deutschland auf Tour. Und bald wird es auch ein Buch von Julia Brandner geben: "Es geht um Feminismus. Aber mit Humor", so ihr Versprechen.