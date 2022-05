Das Funktionieren verbraucht viel Energie. Ob als Mutter, als Frau, als Ehefrau, immer war Greta Silver damit beschäftigt, möglichst viel für andere zu tun. Sie hat drei Kinder aufgezogen und war viele Jahre mit dieser Aufgabe und der einer umsorgenden Ehefrau vollständig ausgelastet. Und damit eine sehr angepasste Frau, die ihre eigenen Bedürfnisse vergessen hatte.

Heute ist Greta Silver Influencerin mit mehr als 250.000 Followern, mehrfache Bestsellerautorin, Best-Ager-Model und rät allen, sich das Leben im Alter als Geschenk und nicht als Bürde vorzustellen. Sie ist 74 Jahre und heute zu Gast im "fair&female"-Podcast.

"Die Zeit zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie die zwischen 60 und 90. Auch das müssen wir einmal erkennen und wertschätzen und es ist nicht immer nur Krankheit im Fokus, sondern auch Neugier, Spaß und Lust, immer wieder etwas neu zu entdecken." Das sagt die Frau mit der auffälligen Brille und dem coolen Haarschnitt.

Mit ihr geht es auf und ab in unserem Gespräch, zwischen der inneren Kritikerin, den Leiden und Freuden des Muttertages bis hin zu neuen, gerechteren Arbeitsmodellen zwischen Jung und Alt. Und wir schauen uns an, was Botox und die Schönheits-Normen mit all dem zu tun haben. Wir machen einige Sprünge im Podcast, aber sie lässt auch viel Nähe und damit Persönliches zu. Greta Silver ist ehrlich, sie hat eine trockene norddeutsche Art, ist unglaublich herzlich und gewinnend. Und sie ist ein Energiebündel im besten Sinne und das nicht nur als selbstbewusste Frau, sondern ist vielleicht auch Rolemodel für jene, die sich gerade überlegen, ein Start-Up zu gründen. Und dabei nicht 25, sondern 55 Jahre alt sind.

Ihr aktuelles Buch heißt Bring dich selbst zum Leuchten - Schönheit im Alter und ist im rowohlt Verlag erschienen