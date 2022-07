Milchstraßenverkehrsordnung, Lektion eins: All das Jetzt ist Vergangenheit, sobald man ins Weltall blickt. "Das Licht braucht 2,5 Millionen Jahre von der Andromeda-Galaxie bis zur Erde, demnach schauen wir soeben Millionen Jahre zurück", sagt Michael Kleinburger, der sein Auge am anderen Ende des imposanten Teleskops nicht vom Sucher abwendet. Unser Auge müsse sich erst einmal an eine richtig dunkle Nacht gewöhnen. 30 Minuten dauert das. Daher erteilt der leidenschaftliche Astrofotograf an diesem Ausflugsabend unters Himmelszelt gleich Lektion zwei: Handy aus.