Trump-Anhänger in Arizona © imago images/ZUMA Wire (Christopher Brown via www.imago-images.de)

Wir haben hier das gleiche Problem, das ihr 2015 in Österreich und Deutschland gehabt habt. Bei uns sind es aber nicht die Muslime, sondern die Mexikaner, die illegal ins Land kommen“, sagt Don Howard, ein pensionierter Raumfahrtingenieur Mitte 60 mit ruhiger Stimme und einem freundlichen Lächeln. „Aus diesem Grund kann ich nur wieder Trump wählen!” Für Don ist es die sechste Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump seit 2016. An diesem sonnigen Tag Ende Oktober ist es aber das erste Mal, dass die „Make America Great Again Victory Rally“ des amerikanischen Präsidenten Station in seinem Heimatort, Goodyear, einem Vorort von Phoenix, der Hauptstadt des westlichen Bundesstaates Arizona, macht.