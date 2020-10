Facebook

Sie macht, widdewiddewitt, was sie will: Pippi Langstrumpf © FilmPublicityArchive/United Arch

Sie ist der Prototyp eines starken Mädchens: Sie hebt Pferde auf, wirbelt Möbel durch die Luft und wirft Einbrecher kurzerhand aus ihrem Haus, sollte das vonnöten sein. Sie geht nicht in die Schule, sondern macht, widdewiddewitt, was sie will: Lebt mit einem Koffer voller Gold und mit Pferd und Äffchen alleine in einer Villa. Sie bäckt Kekse auf dem Boden, isst unter dem Tisch oder treibt mit ihren Freunden Annika und Tommy allerlei Schabernack: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf.