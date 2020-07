Facebook

Treffen zweier Religionen: Blick in die Apsis der Hagia Sophia © AFP (OZAN KOSE)

Wir wussten nicht, ob wir im Himmel oder auf Erden waren“, schwärmten Gesandte von Großfürst Wladimir, nachdem sie die Hagia Sophia in Konstantinopel betreten hatten. 537 errichtet, sollte sie für viele Jahrhunderte die größte Kirche der Christenheit sein – und Prototyp der Basilika im byzantinischen Stil. Gleich nach dem Eingang findet sich der äußere und der innere Narthex, Hallen, die dem eigentlichen Kirchenraum vorgelagert sind. Vor allem in der Anfangszeit hielten sich hier die Katechumenen, also die Taufwerber, auf. Das Wort leitet sich vom griechischen „katéchein“, unterrichten, ab. Oder anders gesagt: Der Narthex war jener Ort, an dem Nicht-Christen mit den Glaubensgrundsätzen und wichtigsten biblischen Erzählungen vertraut gemacht wurden. Das Baptisterium selbst findet sich in unmittelbarer Nähe. Da es in den ersten Jahrhunderten noch viele Erwachsenentaufen gab, war vielen Gotteshäusern eine große Taufkapelle angeschlossen. Erst mit der Christianisierung großer Teile Europas ging ihre Anzahl deutlich zurück.