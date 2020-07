BTS, Exo & Co.Faszination K-Pop: Spiel mir das Lied vom Widerspruch

Facebook

Die koreanische Boyband BTS © (c) AFP (JUNG YEON-JE)

Die Zukunft ist näher, als man denkt. Das Befremdliche oft vertrauter, als man sich eingestehen möchte. Die 2002 uraufgeführte Musical-Utopie „We Will Rock You“ beispielsweise erzählt von einer fernen Musik-Diktatur, in der mächtige Konzerne die Welt der Kreativität kontrollieren. Individualität ist dort verboten und durch bizarre, computerbasierte Wohlfühl-Trällerei ersetzt worden. Instrumente gibt es keine mehr, der Resonanzraum der Seele ist somit zerstört worden. Ja, Harmonie(n) existiert in dieser tristen Welt, aber von Melodien kann nicht mehr die Rede sein. Doch dieser so fern wirkende Kosmos ist längst keine weit entfernte Galaxie mehr. Der „K-Pop“, also die koreanische Interpretation des westlichen Pop-Zirkus, kommt der geschilderten Welt ziemlich nahe. Zunächst als hip-exotische Subkultur der asiatischen Musik-Welt gehandelt, sorgen Bands wie BTS, Exo, Red Velvet oder Twice mittlerweile weltweit für Furore. Seit 2015 listet der Musik-Streaming-Dienst Spotify „K-Pop“ als eigene Musiksparte.