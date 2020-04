Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Mavi Phoenix bei einem Auftritt beim Springfestival in Graz © (c) Simon Moestl

Die Verwandlung der Marlene Nader war im Grunde schon ihrem Künstlernamen „Mavi Phoenix“ vorgegeben. „Mavi“ wäre der weibliche Vorname ihres Bruders gewesen, die Bedeutung des Phoenix als Symbol der Erneuerung gefiel der gebürtigen Linzerin ebenfalls. Vielleicht spürte Nader bereits damals, dass der Künstlername eine Art Platzhalter sein musste für das spätere Outing. Im Vorjahr schließlich machte die heimische Künstlerin, die bis zu diesem Zeitpunkt mit einer Handvoll Songs ein popmusikalisches Inferno in halb Europa entfachte, im Video zum Lied „Bullet in My Heart“ den Wunsch publik, künftig als „Er“ angesprochen zu werden. Viele wollten sein wie sie, außer er.