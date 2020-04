Facebook

Statt schützender Hände sind es ausbeutende, die unseren Lebensraum global bedrohen © Proxima Studio - stock.adobe.com

Es gibt einen aktuellen Krisengewinner: das Klima. Eingeschränkte Mobilität, stillgelegte Fabriken, geschlossene Geschäfte – das führt allerorts zwischen Indien, China und Österreich zu verbesserten Luftgütewerten. Die Erde atmet auf. Kann der in den letzten Jahren durch die Folgen von Verkehrslawinen, Konsumrausch und Rohstoffausbeutung zum Hochrisikopatienten mutierte Planet also aus der Intensivstation entlassen werden? Experten verneinen eilig. Das wirtschaftliche Wachkoma könnte die zaghaften Therapieansätze in Sachen Klimaschutz torpedieren. Nach der Coronakrise ist damit (wieder) vor der Klimakrise. Keine Entspannung in Sicht.