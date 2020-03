In den sozialen Medien herrscht derzeit Hochbetrieb. Ein Trend: Foto-Puzzles mit Botschaften von drinnen an die Welt draußen. Wir sammeln solche aufmunternden Worte, Sätze, Verse und wollen sie veröffentlichen. Schicken Sie uns Ihre Botschaft!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schicken Sie uns Ihre Botschaft! © Privat

Die Kinder der 4b-Klasse der Volksschule BIPS Krones in Graz halten jeweils ein Din A4-Blatt in die Kamera. Darauf haben sie verschiedene Worte geschrieben. Die Fotos aneinandergereiht ergeben ganze Sätze - und zusammen eine Botschaft: "Wir bleiben zu Hause!" "Wir halten zusammen!" "So können wir es schaffen!"

Ein mahnender, vor allem aber motivierender Aufruf der Jüngsten in unserer Gesellschaft, die gerade durch einen aus den Fugen geratenen Alltag taumelt.

Wir finden: Eine Aktion, die sich Nachahmer verdient. Wir haben Sie deshalb prominent auf der Titelseite unseres aktuellen Sonntagsmagazins platziert und sind diesbezüglich auch in unserer Redaktion schon aktiv geworden.

Redaktionsmitglieder mit einer Botschaft an die Leser und User unseres Mediums Foto © Kleine Zeitung

Jetzt sind Sie gefragt. Unser Aufruf: Schicken Sie uns Ihre Botschaft!



Organisiert Euch in Euren Schulklassen, überlegen Sie sich etwas in Ihrer Familie, sprechen Sie sich mit Ihren Nachbarn im Mehrparteienhaus, in der Siedlung oder Ihrem Dorf zusammen.

Machen Sie Fotos von Ihren "Kunstwerken" und schicken Sie sie (mögilichst als ZIP-Datei oder per wetransfer) an klaus.hoefler@kleinezeitung.at.



Wir werden Sie auf unseren Publikationsplattformen teilen.