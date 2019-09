Facebook

Peking © (c) EPA (DIEGO AZUBEL)

Dass markigste Geschenk, dass sich die Volksrepublik China zum 70. Jahrestag der Staatsgründung selbst geschenkt hat, ist der neue Hauptstadtflughafen in Peking. Er wurde in nur vier Jahren Bauzeit fertiggestellt und ist ein steingewordenes Zeichen für die wirtschaftliche Stärke Chinas und den Gestaltungswillen der Führung. Nicht nur den Flughafenbauern in Berlin dürfte ob des flächenmäßig größten Airports der Welt vor Neid die Kelle aus der Hand gerutscht sein. Und so betonte Staatspräsident Xi Jinping bei der Eröffnung auch stolz: „Das Projekt ist eine neue starke Quelle für die Entwicklung.“