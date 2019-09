Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier gibt es viele große und kleine Schätze: Restauratorin Ursula Grilnauer im Depot © Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Es wäre ein Leichtes, die japanische Aufräum- und Ausmistkönigin Marie Kondo in die Flucht zu schlagen. Eigentlich reicht die Zahl schon aus: 55.000. Von winzigklein bis übergroß, von federleicht bis tonnenschwer – das steirische Volkskundemuseum ist reich an Schätzen. Mag der finanzielle Wert einzelner Objekte zwar oft verschwindend gering sein, aber der Erzählwert, der ist nicht selten enorm. Und zu erzählen gibt es hier in der Grazer Paulustorgasse so viel, wie es zu sehen gibt, denn immerhin wurde das Volkskundemuseum schon 1913 von Viktor Geramb gegründet. Es blieb also doch ein bisschen Zeit übrig, um zu sammeln – und die Zeit, die wurde gut genutzt.