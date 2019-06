Facebook

Wie riecht der Sommer: Nach Blumen, Obst und nicht selten auch nach Biomüll © (c) S.H.exclusiv - stock.adobe.com

Man muss gleich mit einem Rumms in die Geschichte fallen, wie eine Arschbombe im voll besetzten Schwimmbecken. Kurz Panik verbreiten. Also wirft man ein Wort in die Runde, das bei vielen eine Gänsehaut aufzieht, wie eine Gewitterfront: Chemie-Prüfung! Das mag für manche ob der dunklen Vorahnung, was da noch kommen mag, schon unter Okkultismus fallen, aber wenn wir die Theorie, die Zahlen und die Formeln außer Acht lassen, stehen wir mitten im Chemielabor. Im Chemielabor des Sommers wohlgemerkt. Denn der Sommer, der hinterhältige Hund, legt seine feinen olfaktorischen Spuren aus wie ein feines Nest. Und wir alle reagieren darauf, wie die Pawlow’schen Hunde. Sabbernd, auch weil sich der Durst einstellt, aber vor allem, weil man dem Sommer olfaktorisch, also durch die Nase, am nächsten kommt.