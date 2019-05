Hannerl und Hansl 70 Jahre verheiratet: Das Geheimnis ihrer ewigen Liebe

Facebook

Gratulation zu Ihrem Jubiläum. Wie haben Sie sich eigentlich kennengelernt?

Johann: Meine Gattin ist zu meiner Schwester Zither spielen gegangen.

Johanna: Du musst anders anfangen. Wie du heimgekommen bist. Das passt besser. Ich habe ihn ja nicht gekannt, als ich anfing, Zither zu spielen.

Johann: Ich war gefangen in Russland und bin wann heimgekommen?

Johanna: 1947. Dann haben wir uns das erste Mal gesehen – und gföd wors.



Liebe auf den ersten Blick?

Beide: Ja!



Was fanden Sie so anziehend am anderen?

Johann: Sie hat mir schnell gefallen. Die Zither war eine klasse Ausrede, dass ich ihr helfen konnte, wenn sie bei uns daheim beim „Bochhonsn“ Unterricht hatte. Ich konnte ihr helfen, die Zither heimzutragen.

Johanna: Aber Sie schreiben eh nicht alles, gell? Weil er hat dann immer erzählt, dass ich ihm nachgerannt wäre. Dabei bin ich schon dort hingegangen, da war es noch weiß Gott wo. 1949 haben wir dann geheiratet.

Johann: Damit sie mir nicht auskommt.

Johanna: Bist du heute übermütig? Da hört man ja alles drinnen

(zeigt auf das Aufnahmegerät).

Zu den Personen Johanna (89) und Johann Pirstinger (96) heirateten am 18. April 1949.

Sie haben fünf Kinder:

Renate (66), Walter (65), Johann junior (62), Friedrich (59), Hannelore (58).

Zehn Enkelkinder, 17 Urenkel.

Die beiden führten gemeinsam den Steinerhof in

Semriach, wo sie auch heute noch leben und von Schwiegertochter Gertrude und Sohn Johann junior betreut werden.

Carmen Oster Redakteurin Beilagen, Mode & Lifestyle Mehr von Carmen Oster

Wie ich die Hand angehalten habe? Wo habe ich denn hingegriffen?Heute ist er übermütig! Heute hat er anscheinend nicht Fußweh. Du, die Dame nimmt das alles auf. Meinen Eltern hat er ja schnell gepasst. Dem Vater überhaupt, weil er beim Militär war und viel mitgemacht hat. Das Fotografieren habe ich schon gerne (an den Fotografen gewandt)! Die alten Leute, das ist ja nix schön.Wie viele Leute waren wir?50, mehr nicht.Das war eher wieder besser, weil der Krieg ja vorbei war und man wieder eine Musi hat haben können. Kalt war’s.Und windig.Da haben alle gesagt, dass wir nachher raufen werden. Aber wir haben nie gerauft. Früher sagte man, wenn der Wind bei der Hochzeit so stark geht, dann hat man ein schlechtes Beisammensein.Johanna: Später dann ist aber nie ein Wind gegangen. Aber schon gar keiner, gell (fasst Johann an der Hand).Johanna und Johann schütteln den Kopf.Nur beim Kartenspielen, da streiten sie.Da geht’s wild um. Da muss ich schimpfen, weil er immer die Trümpfe hat.Ich hab Glück, ich weiß nicht, wie du da immer tust.Die waren alle brav.Der Walter hat gerne gelernt. Und der Hansi hat gerne gearbeitet, der ist daheim geblieben (zeigt der Reihe nach auf ihre beiden Söhne).Nicht streiten, schön miteinander leben und arbeiten. Wir haben uns immer ausreden können. Ich habe ja so viele Funktionen gehabt und war so viel unterwegs. Das war ja für den Betrieb nicht leicht. Wir haben gut leben können, weil bei so einem Betrieb könnte man ja viel streiten. Ich war immer fortschrittlich und habe Maschinen gekauft. Und die Mama hat öfter gesagt: Wie willst du das denn zahlen? Aber es ist gelaufen.Hannerl.Johanna reagiert nicht.Sohn Johann junior hilft nach.(etwas lauter)Was schreist denn so? Ja, „Hansl“ hab ich gesagt. Früher waren sie eh alle Hansl. Ich höre ja schon schlecht, aber man muss eh nicht immer alles hören.Ja, freilich.Mei, ich werde schon ganz braun vor lauter Blitzen(in Richtung des Fotografen, während sie im Fotoalbum blättert).Mei, der Hansi hat sich nie fotografieren lassen wollen (zeigt auf ein Foto mit einem Buben in Lederhose). (Das nächste Foto zeigt Friedrich).Der Fritzi wird in diesem Monat 60 Jahre alt, das ist ja gar nicht zu glauben. Die Hannelore, das war dann die Letzte, es waren halt so viele, ich kann nichts machen.Hast ja geholfen (lacht verschmitzt).Früher war man halt, wenn irgendwo eine Musik gespielt hat oder es einen Tanz gegeben hat, beinander. Und dann habe ich sie heimbegleitet. Da waren wir vielleicht eine Stunde unterwegs. Vier Kilometer haben wir auseinandergewohnt.Ein bisserl langsamer geht immer.Dass wir gesund bleiben.Ein bisserl noch zumindest, weil sonst haben wir umsonst gefeiert. In der Nacht liegen wir ja schon Rücken an Rücken, weil er auf der einen und ich nicht auf der anderen Seite liegen kann. Er wegen seinem Fuß, ich wegen dem Herzschrittmacher. Dann sag ich immer: „Schlafst schon?“ Der alte Mensch wird komisch (lacht).Es passt genau so, wie es ist.