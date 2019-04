Facebook

Melancholisch: ein Wasserspeicher auf der Notre-Dame © Getty Images (ArtMarie)

Bien chère Notre-Dame,

verehrte Gnädige Frau,

das ist eine lange Geschichte zwischen uns. Erlauben Sie mir also das vertrauliche Du. Ich war noch ein Bub, da zeigte mir mein Vater Dein Foto: „Schau, das ist Notre-Dame!“ Er kannte Dich seit den frühen 20er-Jahren, da stürzte er sich in Paris in den tollen Aufbruch der Moderne, Léger, Le Corbusier, Matisse etc., Du kennst sie alle, wahrscheinlich haben sie beim Vorübergehen an Deiner Fassade die klassischen Proportionen wahrgenommen, wodurch eine Ahnung von heiliger Geometrie in ihre Arbeit eingeflossen sein mag.