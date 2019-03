Facebook

Clan-Chefin Kris Jenner mit ihren Töchtern Khloe, Kendall, Kourtney, Kim und Kylie. Zweiter von rechts: Caitlyn vormals William Bruce Jenner. Davor: North West, Tochter von Kim Kardashian © Getty Images/Kevin Mazur

Wer bei Kylie Jenner nach Höhepunkten sucht, der wird schnell fündig: Sie sind ihr ins Gesicht geschrieben und liegen unmittelbar neben ihren Schattenseiten. Wer jetzt glaubt, es handle sich dabei um ein ausgefeiltes Yin-und-Yang-Konzept, der kann sich das abschminken. Denn Kylie Jenner überlässt nichts dem Kosmos und schon gar nichts dem Zufall: Sie glaubt an Make-up, an Schattierungen und Highlights. Das hat sich für sie ausgezahlt.



Ihr Geschäft ist die Schönheit und damit hat sie finanziell einen goldenen Schnitt gemacht: Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat die 21-Jährige zur jüngsten Selfmade-Milliardärin gekürt. Ihr Vermögen, angehäuft durch Kosmetik und Werbeverträge, beläuft sich nach Schätzungen auf rund eine Milliarde Dollar (rund 885 Millionen Euro). Im Familienverbund ist die Kleinste also die Größte.

