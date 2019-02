Facebook

Gepflegt abhängen: Faultier Einstein © Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky

Der Mensch, ein Raubtier, theoretisch, aber praktisch ein hoffnungsloser Fall. Sie öffnen die Tür, sie schauen ratlos umher und sie sind vor allem eines: maximal verwirrt. Denn für viele Menschen scheint mit dem Wort „Faultier“ schon alles gesagt zu sein: Sie meinen, es grummle zufrieden dösend im Liegestuhl vor sich hin. Das ist so ziemlich genau das Gegenteil von dem, was einen im Vogelhaus im Tiergarten Schönbrunn erwartet, wenn man besagte Tür öffnet – denn mit ziemlicher Sicherheit kann man sagen: Es liegt etwas in der Luft. Exakter: Sie schweben über den Dingen. Die beiden Zweifingerfaultiere Alberta und Einstein sind ein viel besuchtes Duo – mit dem perfekten Namen, wären sie eine Band: Alberta Einstein. Bevorzugter Grundsound: Downtempo. Dabei entspricht nichts davon der Wahrheit, außer, dass sie ein Publikumsmagnet sind. Das noch mehr, seitdem sie im Jänner zum neunten Mal Eltern geworden sind.



Bei den Zweibeinern steht bekanntermaßen nach einer Geburt die Welt kopf. Bei den Faultieren ist das der Normalzustand, wie Patrick Lang, Tierpfleger der Faultiere, schildert: „Faultiere bekommen ihre Jungen kopfüber hängend. Das Baby krallt sich dann gleich an der Mutter fest. Ein halbes Jahr lang wird das Baby gesäugt, beginnt aber schon relativ bald, auch mit der Mutter mitzufressen.“ Es ist vermutlich die kuscheligste Hängematte der Welt, an der sich das noch namenlose Faultierbaby in luftigen Höhen festhält. Kein Wunder, denn das Fell von Faultieren kann bis zu 15 Zentimeter lang werden. Unterfell gibt es keines und auch keine Algen, die, wie sonst bei Faultieren in der freien Natur, in einer Symbiose das Fell grünlich färben und eine perfekte Tarnung ergeben.

Das Faultierbaby am Bauch seiner Mutter Alberta Foto © Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky

Eine Besonderheit gibt es aber bei allen Faultieren, wie Lang erzählt: „Faultiere haben am Bauch einen Scheitel und nicht auf dem Rücken, somit kann das Wasser, wenn es regnet, gut abrinnen.“

Das Fell von Alberta und Einstein ist zwar sandfarben, als Tarnung geht es aber hier im Vogelhaus trotzdem nicht durch – könnte man denken. Aber das hat mehr mit den Besuchern als mit den Tieren selbst zu tun, denn ein Besuch bei den Faultieren ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Bis zu 14 Stunden am Tag verbringen Faultiere beim Müßiggang – sie schlafen oder dösen. Nicht alle Besucher, die hier hereinstürmen, bringen die nötige Geduld und Muße mit. Die Kommentare verraten selbstredend mehr über die Besucher als über die Faultiere: „Machen die jetzt Siesta?“, so eine ältere Frau mit einem leichten Grundton der Empörung. Manche nehmen es sportlich amüsiert: „Nur nicht zu viel bewegen“, lacht ein Besucher. Andere wiederum rauschen einfach durch, denn Faultiere sind nun einmal keine Geparde. Und doch haben so manche Besucher einen ähnlichen Anspruch, als wäre man gerade auf Safari hinter den Big Five her: „Hast du es gesehen?“, versichert sich eine Mutter bei ihrem Kind. Ein Hoch auf die Erlebnisgesellschaft.

Das neunte Baby von Alberta und Einstein Foto © Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky

Doch wer bei den Faultieren etwas erleben möchte, der muss warten und abwarten. Manche warten auf Godot, andere auf Einstein. Und man muss sagen, es ist erkenntnisreich: Faulheit ist ansteckend. Denn just in dem Moment, als einer der Mitstreiter kurz auf einem Stein sitzend einnickt, setzt sich der Herr des Hauses in Bewegung: Einstein verlässt seine Hängematte und überquert auf einem Seil den Raum. Die Besucher wechseln andächtig in den Flüsterton. Neuankömmlinge werden mit strengen Blicken zur Ruhe gemahnt. Fast hat es den Eindruck, als würde man einer sehr speziellen Performance beiwohnen. Ist es ja auch: Faultiere sind alles in einem – Artisten, Tiere, Attraktionen. Denn so regungslos das Tier die längste Zeit verharrte, so „flott“ ist er jetzt unterwegs. Wobei, man muss natürlich sagen: Wenn man über Faultiere schreibt, ist man gezwungen, auf bestimmte Worte zu verzichten, alles andere wäre ein Hohn: blitzschnell, zügig, temporeich, flink, rasant. Das alles kann man sich sparen. Aber das muss nicht schlecht sein, denn was unterm Strich übrig bleibt, das ist die maximale Entschleunigung.

Faultier Einstein Foto © Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky Das sieht Tierpfleger Patrick Lang ähnlich: „Faultiere können sich mit bis zu zwei Kilometern pro Stunde fortbewegen. Oft geht man kurz raus und sie haben in der Zwischenzeit schon die Seite gewechselt. Natürlich haben sie es nicht eilig, warum auch?“ Die persönliche Geschwindigkeit ist immer auch Ansichtssache. Das betrifft vor allem Einstein, der sich mittlerweile mit seinen Krallen auf die andere Seite des Raumes geschwungen hat. Elegant und gaaaanz laaangsam holt er sich kopfüber eine Kartoffel aus der Futterschale. Die Anwesenden werden Zeuge eines spannenden Vorganges: Er schmatzt –recht laut, die ersten Leute beginnen leise zu kichern: So hört sie sich also an, die Vertonung des Dolcefarniente, des erquicklichen Nichtstuns. Dass sie so richtig abhängen können, haben die Tiere ihren Krallen zu verdanken, so der Experte: „Die sind gebogen, damit sie gut an Ästen hängen können. Das ist der Grund, warum sie kopfüber hängen, damit sie die Schwingungen von Ästen viel besser ausgleichen können.“ Ausgleich und Balance, das können sie gut, die Faultiere.

Ein eingespieltes Team: Patrick Lang und Einstein Foto © Tiergarten Schönbrunn:Norbert Potensky Doch wer so viel ruht – das hängt mit dem langsamen Stoffwechsel zusammen –, der muss hin und wieder auch aufdrehen. Oder im Fall von Einstein: aufdrehen lassen. Pünktlich um vier Uhr, wenn die Besucher weg sind, lässt er sich von Patrick Lang den Wasserschlauch reichen. Vielleicht ist das der Auftakt zu etwas Temporeicherem, denn bei nachtaktiven Tieren kann man nie sicher sein: Vielleicht geht die Party erst richtig los, immerhin gibt es hier im Vogelhaus so einige schräge Vögel.

