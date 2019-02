Facebook

Das Bauhaus in Dessau © stock.adobe.com

Werbeprofis dürften heute noch darüber staunen, wie das möglich ist: Auch 100 Jahre nach ihrer Gründung ist die legendäre Kunstschule noch immer in aller Munde – dabei hat sie nur ganze 14 Jahre existiert. Doch ihre Strahlkraft reicht bis ins Heute, wobei sich die Leuchtkraft gleich mehrfach aufgespalten hat. Während die einen beim Begriff sofort an Architektur denken, haben andere Designklassiker im Sinne, andere wiederum mögen an die Frage denken: Knoblauch oder Zwiebel? Das Bauhaus, ein Ort der Kunst, nein, eigentlich drei Orte der Kunst, die nach den Gräueln des Ersten Weltkrieges die Vision eines Aufbruchs im Sinn hatten. Eine Neuerfindung und Zusammenführung von Kunst und Handwerk. Ein Dach für Neues, für Experimente, für Ideen. 1933 war damit Schluss, die Nationalsozialisten hatten eine andere Idee davon, wie Gesellschaft zu sein hat.

