Der Yeti: Viel gesucht und nie gefunden © Joshua Prinsloo - stock.adobe.com (Jeff Kershaw)

Seit ein paar Jahren formuliert er es mantraartig, erst vor wenigen Tagen hat Extrembergsteiger Reinhold Messner noch einmal versichert: Der Yeti, der legendäre Schneemensch, wurde von einem Bären inspiriert. Der Rest ist Fantasie. Das ist auch der Stoff der sogenannten Kryptozoologie, eine Wissenschaft, die keine ist. Und sie umfasst Tiere, die es eigentlich nicht gibt. Man findet sie im Dschungel, in Berggegenden und einsamen Landstrichen – theoretisch zumindest. Sind sie friedlich? Sind sie Monster? Ihre Zuschreibung erfolgt allein durch den Menschen, ihre Existenz übrigens auch.

In der Kryptozoologie gilt die goldene Regel der Ungewissheit: Nix ist fix. Die größte gemeinsame Überschneidung aller Kryptide, so nennen die Kryptozoologen ihre Tierchen, ist die Unschärfe. Ob Fakten oder Beweislagen aller Art, es bleibt undurchsichtig. Doch das mag vielleicht sogar das Erfolgsrezept sein – wie man es auch von Verschwörungstheorien kennt. Wer jedoch glaubt, dass mit dem zunehmenden Verschwinden von Sagen und Märchen auch die fabelhaften Wesen verschwinden, irrt: Das Internet ist das Archiv der Kryptozoologie. Verschwommene Videos, unscharfe Bilder und viele mehr oder weniger glaubhafte Zeugen.

Nessie

Die erste Sichtung stammt aus dem sechsten Jahrhundert, die aktuellste ist noch kein Jahr her: Am 26. März 2018 will ein amerikanisches Paar das legendäre Monster im schottischen Loch Ness gesehen haben. Mehrere Expeditionen haben bislang nichts zutage befördert. Vermutlich war es just zu dieser Zeit immer auf Urlaub.

Dieses Monster lockt maximal Touristen an, aber so in etwa hätte man Nessie gerne Foto © (c) AP (NORM GOLDSTEIN)

Das Riesenfaultier

Fix ist: Bis zum Ende des Eiszeitalters war das Riesenfaultier quicklebendig. Danach war ziemlich sicher Schluss damit. Doch ein Mythos der Cario-Indianer besagt, dass das Mapinguari heute noch im brasilianischen Urwald sein Unwesen treibt. Der US-Biologe David Oren heftet sich seit Jahren vergeblich an seine Spuren – es wird wohl irgendwo gut schlafen.

Der Riesenfaultier starb am Ende der Eiszeit aus Foto © (c) ORF (Stefan Zengerle)

Bigfoot

Es lebe Photoshop oder so ähnlich. Der Bigfoot, der legendäre Waldmensch, taucht regelmäßig in den USA auf. Vielfach haben Untersuchungen, auch von vor Ort gefundenen Haaren, gezeigt: Es waren Bären. Warum der Bigfoot vermutlich nie aussterben wird: Im US-Staat Washington lockt man damit gerne Touristen an.

Eine angebliche Bigfoot-Sichtung Foto © AP

Yeti

Der Yeti, ein Mythos, der nicht nur Kryptozoologen begeistert, sondern auch Wissenschaftler. Etlichste Expeditionen durchforsteten bereits Himalaja-Gebiete, um den Schneemenschen zu finden. Der geht aufrecht und ist Teil des Sagenkanons im Himalaja. Doch bei der Sage sollte es nicht bleiben, diverse Sichtungen eines Wesens haben die Legende befeuert. Darunter auch der Extrembergsteiger Reinhold Messner, der nach anschließender Forschung den Standpunkt vertritt, dass sich die Legende nach der Sichtung eines Bären gebildet haben muss. Schon 1960 brachten Edmund Hillary und Marlin Perkins von einer Expedition einen angeblichen Yeti-Skalp mit, der sich als plumpe Bergziegenhaut herausstellte.

Chupacabra

Der Chupacabra soll Ziegen die Kehle aufschlitzen und ihr Blut trinken. Er ist mit Flügeln, Stacheln und einer Tarnfunktion ausgestattet. Erstaunlich: Halb Lateinamerika glaubt daran. Jeder Fund entpuppte sich bislang als Hund oder Kojote. Die ersten Berichte stammen aus Puerto Rico im Jahr 1995, danach hatte er sogar einen Auftritt in der Kultserie „Akte X“.

Der Chupacabra Foto © KK

Orang Pendek

Ähnlich legendär wie der Yeti ist der Orang Pendek, was so viel wie „kleiner Mensch“ bedeutet. Dieser soll auf Sumatra beheimatet sein und dort durch den Dschungel streifen. Ein eigenes Forschungsprojekt ist ihm seit Jahren auf der Spur. Wirklich gefunden hat man ihn noch nicht, aber dafür einen wissenschaftlichen Beitrag geleistet: Während der Suche wurden 48 neue Vogelarten entdeckt.

Kryptozoologie Die sogenannte Kryptozoologie geht auf den belgisch-französischen Zoologen Bernard Heuvelmans zurück. 1948 las er in der „Saturday Evening Post“ einen Artikel über Dinosaurier, die im Kongo überlebt haben sollen. Sein 1955 erschienenes Buch über diese Fabeltiere wurde zum Bestseller. Er selbst unternahm mehrere Expeditionen.

