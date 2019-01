Facebook

Unterwegs für die gute Sache: die Heiligen drei KönigeDie Heiligen drei Könige © APA/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND (DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND)

Ein Meisterwerk der Goldschmiedekunst – und das mitten im Kölner Dom. Tausende Besucher kommen jedes Jahr in die Stadt, um jenen Schrein zu bestaunen, der der Tradition nach Reliquien der Heiligen Drei Könige enthält. Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, soll die sterblichen Überreste der Männer im Heiligen Land gefunden haben – die dann über Umwege im 12. Jahrhundert ins Rheinland kamen. Doch wer waren diese Könige, die Jesus huldigten und ihm kostbare Geschenke darbrachten?

In der Bibel haben sie ihren ersten (und einzigen) Auftritt bei Matthäus: Gleich zu Beginn wird erzählt, dass ein Stern sie nach Jerusalem geführt habe, wobei das Evangelium (im griechischen Original) von „magoi“ spricht. Wie man das Wort richtig übersetzt, ist bis heute strittig. So verwendet die (katholische) Einheitsübersetzung den Begriff Sterndeuter. Im Alten Orient gab es keine Trennung zwischen Astronomie und Astrologie, Sternenbeobachtung und Sternendeutung schlossen sich nicht aus. Luther hingegen übersetzte „die Weisen“ – ein Begriff, den die evangelische Kirche bis heute gebraucht. Und auch „Magier“ findet sich in einigen Übersetzungen. In der Antike wurden nicht nur Menschen mit übernatürlichen Kräften so genannt, sondern auch die Priester am persischen Hof, die für die Erziehung der Prinzen zuständig waren.



Doch zurück nach Jerusalem: Dort stand mit dem Tempel nicht nur das wichtigste jüdische Heiligtum, sondern auch der Palast von König Herodes. Er war unter seinen Landsleuten wenig beliebt – auch weil sie seine Legitimität anzweifelten: Er war zwar im weiteren Sinne Jude, stammte aber nicht von einem der zwölf Stämme Israels ab. So erzählt die Bibel dann auch, dass Herodes „und mit ihm ganz Jerusalem“ erschrak, als die Sterndeuter nach dem „neugeborenen König der Juden“ fragten. Er zog die Schriftgelehrten und Hohepriester zurate, die ihn auf eine Stelle aus dem Buch des Propheten Micha aufmerksam machten: „Du Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.“ Herodes erzählte den Weitgereisten davon, beauftragte sie jedoch, nach Jerusalem zurückzukehren, um ihm zu berichten, wo genau sie das Königskind gefunden hätten.

