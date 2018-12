Willi Resetarits feiert am 21. Dezember seinen 70. Geburtstag. Ein Gespräch über seine Wurzeln in Stinatz, den Kurt Ostbahn und seine Arbeit als politischer Aktivist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Feiert seinen 70. Geburtstag: Willi Resetarits © APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Sie werden am 21. Dezember 70 Jahre alt. Drehen wir das Rad der Zeit 70 Jahre zurück. Wo sind wir dann gelandet?

WILLI RESETARITS: Die ganz frühe Kindheit ist ja nicht erinnerlich, das ist naturgemäß eine Geschichte aus zweiter Hand. Anfangen möchte ich zwei Monate vor meiner Geburt. Da hätte ich das erste Mal sterben können. Inside my mother, sozusagen. Also im Mutterleib.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.