Neuer Film Hommage an Astrid Lindgren: „Lasst uns Pippi sein!“

"Lasst uns Pippi sein": Szene aus dem Film "Astrid" © Filmladen

Ihre Geschichten (rund 170 Millionen verkaufte Bücher) haben die Kindheit von unzähligen Menschen geprägt. Ihr Einsatz für Kinder war unermüdlich. Astrid Lindgren wurde „Schwedin des Jahrhunderts“. Die mehrfach ausgezeichnete dänische Regisseurin und Autorin Pernille Fischer Christensen hat ihr nun ein beeindruckendes filmisches Denkmal gesetzt. „Astrid“, ein Glanzlicht der diesjährigen Berlinale, läuft am 7. Dezember in unseren Kinos an.



Wie stark ist Ihre Verbundenheit mit Astrid Lindgren?

Pernille Fischer Christensen: In Interviews wurde ich regelmäßig gefragt, wer mich in meinem Beruf am stärksten beeinflusst hat. Sie erwarteten Namen wie Ingmar Bergman, Michael Haneke, Lars von Trier. Doch ich antwortete: „Astrid. Astrid Lindgren!“ Da haben sie mich oft ausgelacht. Oder ich erntete zumindest ein mitleidiges Lächeln. Aber Astrid war in der Tat meine erste Begegnung mit der Kunst. Sie schrieb Geschichten, die mich tief beeindruckten. Geschichten über Mut, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Geschlechtlichkeit, Nachdenklichkeit und über den Tod. Geschichten, in die ich mich hineinversenken konnte und die mein weiteres Leben stark beeinflussten. Sie war die erste Person, die mich dazu brachte, mir Gedanken über meine Existenz zu machen.



War Pippi Langstrumpf die Heldin Ihrer Kindheit?

Pernille Fischer Christensen: Klar, weil sie eine Ikone der Freiheit und der Befreiung war. Wenn wir Mädchen die Parole „Lasst uns Pippi sein!“ ausgaben, wusste jeder, was gemeint war.