Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Philipp Hochmair als "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen 2018 © APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Er ist das personifizierte Anti-Mittelmaß. Einer seiner Lieblingsregisseure, Nicolas Stemann, nennt ihn einen „Triebtäter“. Kollegin Friederike Heller sagt: „Philipp vögelt den Text.“ Fällt sein Name, ist stets unbescheiden die Rede von Rampensau, Theatertier oder Körperterrorist.

Philipp Hochmair pafft in Lederjacke und weit aufgeknöpftem Hemd eine Zigarillo und antwortet nachdenklich auf Fragen. Ob er nach dem Sommer als hymnisch umjubelter „Jedermann“-Einspringer in Salzburg manchmal in „Jedermann“-Zitaten träumt? „Manchmal ist gut, eigentlich sogar immer.“ Er rettete die Festspiele, sprang für den erkrankten Tobias Moretti ein. Er war die einzige Option, da er vor fünf Jahren mit „Jedermann Reloaded“ sein eigenes Experiment über das Spiel vom Sterben des reichen Mannes startete. Ein apokalyptischer Monolog-Ritt, angetrieben von Riffs und Beats der Band „Die Elektrohand Gottes“. Nun erscheint das dazugehörige, wummernde Album.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.