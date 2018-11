Facebook

Hauptdarstellerin Susanne Wolff © Filmladen

Das renommierte Branchenblatt „Variety“ reihte die österreichisch-deutsche Koproduktion „Styx“ unter die zehn besten Streifen der Berlinale 2018. Es folgten diverse Auszeichnungen, und eben erst kassierte der Film, der am 23. November in unseren Kinos anläuft, in München (für Regie und Hauptrolle) den Metropolis-Preis. Ein Interview mit dem Macher Wolfgang Fischer und seiner herausragenden Hauptdarstellerin Susanne Wolff.



Warum kam der Film nicht in den Hauptbewerb der Berlinale? Dort hätte er wohl hingehört.

WOLFGANG FISCHER: Er wurde auch dafür gehandelt. Wie ich hörte, klappte es aus „politischen Gründen“ nicht.



Wie kam es zum Titel „Styx“?

FISCHER: Das ist bekanntlich der Fluss, der in der griechischen Mythologie die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich Hades darstellt, und der Titel passt exakt zur Situation meiner Hauptfigur Rike. Sie wird unfreiwillig zu Charon, dem Fährmann. Nur, wer ihn bezahlen konnte, kam der Sage nach ins Reich der Toten. Wer die Münze nicht parat hatte, kreiste ewig auf dem Fluss.