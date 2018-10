Film 'Utoya 22. Juli'"Ich war einem Zusammenbruch nahe"

Facebook

Andrea Berntzen in der Rolle der Kaja © Agnete Brun/Filmladen

Das Grauen hat einen Namen: Utøya. Auf dieser kleinen norwegischen Insel in der Nähe von Oslo schlugen im Jahr 2011 fünfhundert Jugendliche ihre Ferienzelte auf. Am 22. Juli landete dort, zur Täuschung in Polizeiuniform, der schwer bewaffnete Rechtsextreme Anders Behring Breivik und eröffnete das Feuer auf die jungen Leute. Das Massaker dauerte 72 Minuten und forderte 69 Todesopfer. Dieses Trauma hat Norwegen bis heute nicht überwunden. Erik Poppe hat daraus einen beeindruckenden Film gemacht, der heuer bei der Berlinale gezeigt wurde und nun in unseren Kinos läuft. Die jetzt 20-jährige Anfängerin Andrea Berntzen bietet in der Hauptrolle der Kaja eine bemerkenswerte Leistung.