Lady Gaga ist jetzt auch unter die Schauspielerinnen gegangen © APA/AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Es schillert in Malibu, das Meer, natürlich, aber mit dem Glanz in dieser Hütte kann es nicht mithalten: Ballons, sternförmig, glitzernd, sie verstopfen ein Stiegenhaus, das unter normalen Wohnverhältnissen eher einer Arena gleicht. Aber die, die über die Treppe die Ballonwolke umrundet, für sie ist eine Arena ohnehin so etwas wie ihr angestammtes Ökosystem.



Die junge Dame kennt man außerhalb dieser vier oder vierhundert Mauern, wer weiß das im Universum von Reichen und Schönen schon so genau, unter dem Namen Lady Gaga – schillernd ist übrigens ihr zweiter Vorname. Passenderweise ist diese Szene im Eingang die Eingangsszene der im Vorjahr veröffentlichten Netflix-Doku „Gaga: Five Foot Two“, ein Porträt über jene Sängerin, die seit ihrem Durchbruch 2008 unter dem Begriff „Pop-Phänomen“ schubladisiert wird. Die schillernden Ballons waren ein dezenter Gruß der Filmfirma Warner Bros. Es gehe um einen Film, so die Sängerin damals beiläufig: „Die wollen einen Film mit mir machen. Und ich soll die Hauptrolle spielen.“ Der Name des Films: „A Star Is Born“. Ballons, sternförmig, glitzernd – Warner Bros. hatte den richtigen Riecher.

