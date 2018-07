Facebook

Sommerzeit, Lesezeit © Fotolia

200 starke Seiten

Auf mehr als 2000 Seiten leuchtet Elena Ferrante in ihrer „Neapolitanischen Saga“ (Suhrkamp, 20,70 Euro) das Schicksal der so unterschiedlichen Freundinnen Lila und Lenù aus. Ein großes Zeitpanorama Italiens aus weiblicher Sicht, in dem sich das Persönliche immer wieder im (Gesellschafts-)Politischen spiegelt. Und ein großes Lesevergnügen, das man sich nach Erscheinen von Band vier nun auch am Stück gönnen kann.