Berg, See und Stille: was man von Menschen lernen kann, die an ihrem Arbeitsplatz richtig Kraft schöpfen können.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) crazymedia - stock.adobe.com

Jedes Jahr das gleiche Spiel: Irgendwie schleicht sich im Übergang vom Frühling zum Sommer ein Duft von Freiheit ein. Begleitet von einem leichten, undefinierbaren Ziehen. Vielleicht kann man es Sehnsucht nennen. Nur Sehnsucht wohin? Manchen fällt sofort ein Ort ein, andere tun sich schwerer, aber es wird wohl so sein: ausbrechen aus dem so hektischen Alltag, der sich unmerkbar beschleunigt. Kein Tacho der Welt kann das messen, aber es bringt uns beständig aus dem Takt. Was nur könnte man dagegen verordnen? Einen Ratgeber vielleicht? Bloß nicht, außer man möchte sich aus der schier unfassbaren Zahl an Lebensbegleitern einen Elfenbeinturm als Rückzugsort basteln. Aber muss es immer gleich ein Rückzug sein? Nicht unbedingt: Es gibt Orte, die auf beinahe magische Art und Weise den Takt der inneren Uhr wiederherstellen können. Wichtig ist nur: Man muss sich darauf einlassen, dann gelingt auch das mit dem Loslassen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.